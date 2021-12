Historischer Triumph in Abu Dhabi: Verstappen ist erstmals Weltmeister

Das Nachsehen hatte Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der in diesem Rennen lange wie der sichere Sieger aussah. Am Ende schrammte er aber denkbar knapp am historischen achten WM-Titel vorbei, womit er Michael Schumacher endgültig hinter sich gelassen hätte. Hamilton musste sich in Abu Dhabi ebenso wie in der Gesamtwertung mit Platz zwei begnügen. Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari.