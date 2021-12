Während in dieser Zeit bei Ferrari in Maranello regelmäßig Chaos regierte und nicht nur Zylinderköpfe ausgetauscht wurden, wechselte etwa McLaren nahezu panisch in acht Jahren viermal den Motorenpartner (Mercedes, Honda, Renault, Mercedes). Dass Red Bull nun ausgerechnet mit den jahrelang gescholtenen Honda-Triebwerken zurück in die Erfolgsspur fand, ist ein weiterer Seitenhieb in Richtung der Alteingesessenen.