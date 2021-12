Pro und Contra: Ist das Finale der Formel 1 korrekt abgelaufen?

Den beteiligten Fahrern und Teams ist dabei kein Vorwurf zu machen. Weder dem Mercedes-Rennstall, der (erfolglos) Protest einlegte gegen das Endergebnis, noch der Red-Bull-Crew, die die Gunst des einzigartigen Moments perfekt nutzte. Ob der am Sonntag in Abu Dhabi makellose Lewis Hamilton um den WM-Titel betrogen wurde, ist nicht unbedingt Gegenstand der aktuellen Debatte.

Sport lebt – auch – vom Zufall. Viel zu oft hat in der jüngeren Vergangenheit einfach der Schnellste in der zu perfekt gewordenen Formel 1 gewonnen. In den schlimmsten Fällen fielen Rennentscheidungen in der Box beim Reifen-Umwuchten und nicht auf der Strecke. Auf genau dieses Argument berufen sich aktuell die Anhänger von Max Verstappen und Red Bull. Doch wurde diese großartige WM wirklich auf der Piste entschieden oder doch eher im Kontrollraum der Regelhüter?

Von Philipp Albrechtsberger