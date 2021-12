Österreichs Handballerinnen verabschieden sich mit Sieg von "Corona-WM"

Österreich konnte sich trotz des Sieges in Hauptrundengruppe 4 auf Platz vier verbessern, wird die WM - abhängig von den letzten Spielen in den anderen Gruppen - auf den Rängen 13 bis 16 beenden. In insgesamt sechs Spielen (inkl. Vorrunde) gab es zwei Siege, der erste war gleich im ersten Spiel gegen China gelungen. Weiters gab es knappe Niederlagen gegen Argentinien (29:31) und Japan (30:32), nur gegen Brasilien (31:38) und Spanien (19:31) war man ohne Chance.

Corona-Misere

Eingedenk der Umstände ist es aber eine respektable Platzierung, es sei in diesem Zusammenhang nur an den Turnierstart erinnert: Erst konnten mit Herbert Müller, dessen "Co" Erwin Gierlinger und Pandza drei Mitglieder der ÖHB-Delegation wegen Corona nicht anreisen. Dann durfte die "freigetestete" Pandza nachkommen, zwei Stunden vor der ersten Partie erhielten dann Petra Blazek, Sonja Frey, Stefanie Kaiser und Nina Neidhart die Nachricht von positiven Corona-Befunden. Jeder Tag war für das Team geprägt von Hoffen und Bangen, weitere Spielerinnen kamen hinzu, mehrere Akteurinnen mussten nachnominiert werden.