Bitte warten! Warum Thiem wohl auch bei den Australian Open fehlt

Dominic Thiem schafft es trotz Pause immer wieder in die Rubrik „Sportler, über die man spricht.“ Mal mit hoffnungsfrohen Botschaften, zuletzt aber viel öfter mit weniger erfreulichen Kundgebungen. Am Sonntag verschob er seine Australien-Reise, zu der er am Mittwoch aufgebrochen wäre. Kein ATP-Cup Anfang Jänner, kein Turnier in Sydney vor den Australian Open. Zur Handgelenksverletzung gesellte sich eine Erkältung.

Obwohl der 28-Jährige sagt, eine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist „immer noch mein Ziel“, darf bezweifelt werden, dass Österreichs Ass ab 17. Jänner in Melbourne serviert. Thiem hatte bereits zuvor angekündigt, dass er sich bei den Australian Open nicht allzu viel erwartet, sein erster großer Höhepunkt mit großem Anspruch die French Open im Mai sein werden.