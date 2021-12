Tennis-Star Rafael Nadal positiv auf Corona getestet

Nach einer viermonatigen Pause aufgrund einer Fußverletzung trat Rafael Nadal kürzlich beim Turnier in Abu Dhabi an. "Sowohl in Kuwait als auch in Abu Dhabi wurden wir alle zwei Tage kontrolliert und alle Tests waren negativ", schrieb der 35-Jährige.

Bei seiner Rückkehr in Spanien wurde ein weiterer PCR-Test durchgeführt. Dabei wurde Nadal positiv auf COVID getestet. "Ich befinde mich jetzt in Quarantäne und habe das Ergebnis jedem mitgeteilt, die mit mir Kontakt hatten."

Zukunft offen

"Als Konsequenz der Situation muss ich mit meinem Kalender völlig flexibel sein und ich werde meine Optionen je nach meiner Entwicklung analysieren", sagte Nadal. Er will die Öffentlichkeit "über alle Entscheidungen bezüglich meiner zukünftigen Turniere auf dem Laufenden halten!"

Nadal bedankte sich für die Unterstützung und das Verständnis.