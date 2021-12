Tennis-Star Nadal bangt um die Australian Open

Ziele

„Leider musste ich diesen Prozess in meiner Karriere schon viele Male durchmachen, aber ich muss trainieren und gesund genug sein, um diesen Prozess durchzumachen.“ Würde er sich nicht fit genug fühlen, um die größten Titel mitzuspielen, wäre er gar nicht zurückgekommen. „Ich spiele überhaupt nicht um Geld oder einfach nur zum Spaß. Ich möchte immer noch Ziele erreichen oder zumindest Spaß daran haben, zu versuchen, diese zu erreichen.“ Bis zum Beginn der Australian Open in Melbourne hat Nadal noch etwas Zeit, sie starten am 17. Jänner.