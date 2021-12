Rückschlag für Tennis-Star Thiem: "Wird ein steiniger Weg zurück"

Nun liegt jedenfalls der Fokus auf dem ATP-Cup Anfang Jänner. Ein Antreten bei den am 17. Jänner startenden Australian Open ist fix eingeplant. Davor könnte der Weltranglisten-15. noch das ATP-250-Turnier in Sydney bestreiten. Viel weiter nach vorne denkt der 28-Jährige noch nicht, etwa Richtung Daviscup in Südkorea.

Dies sei noch "zu weit weg", so Thiem, der dem letzten halben Jahr trotz Verletzungssorgen auch etwas Positives abgewinnen konnte: "Das Tourleben in den in den letzten Jahren war sehr anstrengend. Ich konnte jetzt viele Dinge erledigen, zu denen ich sonst nicht gekommen wäre."

Viel Zeit zur Erholung bleibt Thiem nun aber nicht. Ein Weihnachten Zuhause wird es nicht geben, der Niederösterreicher bleibt in Duabi. Am 22. Dezember wird er dann den Flieger nach Sidney besteigen, wo er trainieren und sich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten wird.