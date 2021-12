Nadal gibt in Abu Dhabi sein Tennis-Comeback

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat sein Comeback verschoben, Rafael Nadal gibt das seine aber wie vorgesehen diese Woche beim Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi. Der 35-jährige Spanier musste wegen einer komplizierten Fußverletzung mehr als vier Monate pausieren. Letztmals stand er Anfang August beim ATP-Turnier in Washington auf dem Platz. Für Nadal gab es kein Wimbledon, kein Olympia, keine US Open, keinen Laver Cup und keine ATP Finals.

Daher sind nur zwei Turniersiege in der Statistik des Mallorquiners für die abgelaufene Saison verzeichnet - in Barcelona und Rom auf seinem Lieblingsbelag Sand. Bei den Australian Open war bereits im Viertelfinale Schluss gewesen, bei den French Open gab es eine bittere Niederlage im Halbfinale gegen den Serben Novak Djokovic. Schon da wirkte Nadal nicht fit. "Ich freue mich, wieder hier zu sein und auf dem Platz zu stehen", sagte Nadal nun. Er hatte in der Rafa Nadal Academy in Kuwait trainiert.