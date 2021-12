Lena Grabowski, ein legendäres Live-Interview und die Folgen

Das zweite Großereignis innerhalb weniger Wochen sei dennoch eine willkommene Abwechslung. Eigentlich ist der Herbst und Winter die Zeit des beinharten Formaufbaus. Kilometer-Fressen oder Fliesen-Zählen (jene im Pool) heißt das in der Schwimmsprache. 25 Stunden pro Woche befindet sich Grabowski im Wasser. „Auf dem hohen Niveau macht es nicht immer Spaß. Wenn es immer Spaß macht, mache ich wohl etwas falsch.“

Apropos Niveau: Die Türen zu den Schwimmhallen dieser Welt stehen Österreichs jüngster Olympia-Teilnehmerin von Tokio offen. Dennoch hat sie sich gegen ein Stipendium an einer US-Uni entschieden, sie will den Sport mit einer Polizei-Ausbildung verbinden. Wer braucht schon den großen Teich, wenn er – wie die Parndorferin – den Neusiedler See vor der Tür hat. Dort kam Grabowski mit Schwimmen in Berührung. „Meine Eltern wollten einfach, dass ich nicht absaufe.“