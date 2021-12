16 auslaufende Verträge: Warum Rapid Millionen zu verteilen hat

Von 18,3 Millionen Euro an Personalaufwand für den gesamten Verein in der Saison 2019/’20 gingen 14,5 Millionen an das Personal des Bereichs „Sport“. In der Saison 2020/’21 stiegen die Personalkosten auf insgesamt 21,2 Millionen – hauptsächlich, weil 2020 im Unterschied zum Jahr davor die Qualifikation für den Europacup samt Gruppenphase gelang. An den UEFA-Prämien werden die Kicker traditionell ordentlich beteiligt.