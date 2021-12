Feldhofers Start bei Rapid: "Es war eine unglaubliche Woche"

Gegen die Admira war die erste Hälfte schwach, die zweite wesentlich besser. Ergibt einen 2:1-Sieg, der viel wert ist. Vor allem, weil sich die Hütteldorfer über neuerliche Punkteverluste in der Südstadt nicht beschweren hätten dürfen. Überwintert wird auf Platz fünf.

„Es war ein Kampfsieg mit absolutem Willen. Der schlechte Boden, der Gegenwind vor der Pause, die ganz klar fehlende Frische – das alles hat es nicht einfacher gemacht“, erkannte Feldhofer.

"Dringend nötiger Urlaub"

Der Neue freute sich besonders für die Spieler und gestresste Mitarbeiter. „Sie alle hatten keine einfache Zeit mit Rapid. Jetzt beginnt ein dringend nötiger Urlaub.“

Nach 33 Pflichtspielen in nicht einmal fünf Monaten gab es keine langen Abschlussreden: „Uns muss klar sein, dass es nicht immer in unsere Richtung gehen wird, wenn wir so wie nach dem 2:1 mit unseren Chancen umgehen. Aber jetzt zählt nur, dass alle möglichst schnell zur Ruhe finden. Meine Akkus sind voll, ich werde noch in Hütteldorf weiterarbeiten, aber für die Spieler ist der Urlaub bis 3. Jänner ganz, ganz wichtig.“

Eine letzte intensivere Ansprache gab es bereits zur Pause - es wurde vom Kühbauer-Nachfolger der richtige Ton getroffen. „Ich habe ganz nüchtern in Videoszenen gezeigt, was wir besser machen müssen. Bei meiner Ansprache hab’ ich aber auch das Funkeln in den Augen gesehen. Die Spieler wollten unbedingt“, erklärt der Rapid-Trainer.

Standardfrage

Eine der größten Baustellen ist – wie vor einem Jahr – das Verteidigen von Standards, das hat auch der Admira-Treffer zum 1:1 gezeigt. „Da geht’s um viele Faktoren, nicht nur um die durchschnittlich kleine Mannschaft. Wir werden da den großen Hebel ansetzen müssen, um dieses Probleme zu beheben. Es wartet viel Detailarbeit.“