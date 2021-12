Rapid siegt und überwintert in der Meistergruppe, Sturm auf Platz zwei

Alle Jahre wieder kommt Rapid zum Abschluss in die Südstadt. 2019 gab es im Dezember einen 3:0-Erfolg, 2020 einen 1:0-Sieg. Am Sonntag war es besonders spannend. Die Admira wehrte sich 95 Minuten lang, ehe die Hütteldorfer mit dem 2:1 Big Points im Kampf um die Top-6 schafften. Rapid überwintert nach dem ersten Liga-Auswärtssieg in dieser Saison in der Meistergruppe.