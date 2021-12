Rapid und die Fragen nach dem Aufstieg in neue Europacup-Sphären

Wie stehen die Chancen?

Der stärkste Gegner hat sich noch nicht qualifiziert: Tottenham muss das wegen Corona verschobene Spiel gegen Gruppensieger Rennes gewinnen, um ins Play-off zu kommen. Sonst sind die acht Gegner in Reichweite (siehe unten). Undankbar wäre Qarabag: Gut, aber unattraktiv und eine zähe Reise nach Aserbaidschan (24. 2.) würden zwischen den für die Top 6 wichtigen Ligaspielen in Graz und in Tirol warten.

Was gibt’s zu verdienen?

Neben der Siegprämie (630.000 Euro) bekommt Rapid wie alle Play-off-Starter 300.000 € extra. Ein Aufstieg wäre 600.000 € wert. Ein volles Haus am 17. Februar 2022 würde noch eine Million brutto zusätzlich einbringen.