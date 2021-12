Warum sich beim Derby mehr verändert hat, als das 1:1 vermuten lässt

„Das war sehr nahe an dem dran, was ich mir künftig vorstelle“, freute sich der Trainer-Debütant.

„Das war in der ersten Hälfte sehr, sehr gut und auch insgesamt erfreulich“, zeigt sich Sportdirektor Zoran Barisic im KURIER-Gespräch sogar begeistert: "Wir waren mutig und hatten das Spiel trotz des frühen Schocks immer im Griff."

Nur zwei Punkte mehr würden fehlen: „Wenn Taxi Fountas elf mal schießt, ist mit seinem Hammer normal ein Tor garantiert. So bleibt leider, dass wir wieder einmal trotz Chancen-Plus nicht gewonnen haben“, meint Barisic.

„Wir hatten keinen Zugriff und mussten in der Pause etwas anpassen“, analysierte Austria-Trainer Manfred Schmid.

Analyse vor Genk

Dass Rapid in Hälfte zwei zwar immer noch mehr Chancen als die Gäste herausspielte, aber nicht mehr so überlegen war, muss Feldhofer vor der Reise zum Europacup-Entscheidungsspiel in Genk noch genauer analysieren. Barisic kündigt an, dass auf jeden Fall wieder mutig nach vorne gespielt und verteidigt wird: "Das bleibt auch in Genk so. Wir müssen gewinnen und haben mit unserer Ausgangslage auch nichts zu verlieren."

Drei mögliche Gründe für den Rückfall in der zweiten Derby-Hälfte:

1. „Vielleicht mussten wir dem hohen Tempo Tribut zollen“, vermutet Feldhofer. Die Rapidler sind auch unter Kühbauer viel gelaufen, aber anders. Weil die Formationen weiter auseinander standen, war mehr Dauerlauf gefragt. Jetzt geht es mehr um das Ball-Jagen mit kurzen Sprints auf engem Raum. Die Umstellung braucht Zeit und Kraft.

2. „Wenn du in beide Hälften schlecht startest, geht Sicherheit verloren“, erkannte Feldhofer nach der besten Austria-Chance in Minute 46. Die Angst vor einer Pleite wächst mit dem Gedanken an den engen Kampf um die Top-6.

3. Von der Bank kam keine Verstärkung. Feldhofer wechselte vier Offensivkräfte ein, besser wurde es im Finish – anders als oftmals in der Vorsaison – dadurch aber nicht. Dieses Problem hatte schon Kühbauer beklagt.