Schock bei der Austria: Talent El Sheivi mit Kreuzbandriss out

Bittere Nachricht für die Austria nach dem 1:1 im Derby gegen Rapid. Linksverteidiger Ziad El Sheiwi bekam nach seinem Ausfall in der Anfangsphase des Spiels am Montag die befürchtete Diagnose: Der 17-Jährige erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie und wird zumindest bis zum Saisonende ausfallen.



El Sheiwi spielt seit 2011 für die Favoritner und unterzeichnete im Sommer den ersten Profivertrag. Sportdirektor Manuel Ortlechner will dem Talent Sicherheit vermitteln: "Für einen so jungen Spieler ist das natürlich eine ernüchternde Diagnose, aber wir haben ihm auch sofort gesagt, dass er sich keine Sorgen um die Zukunft machen soll."