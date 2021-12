Rapids Feldhofer: „Das war nahe an dem dran, was ich mir künftig vorstelle“

Ferdinand Feldhofer hielt sich nach dem 1:1 im Derby nicht lange mit dem Katastrophenstart auf, sondern betonte gleich das Positive: „Es war top, wie die Mannschaft nach dem 0:1 in der ersten Minute Moral gezeigt hat. Und es war über weite Strecken der ersten Hälfte top, wie wir nach vorne gespielt haben.“

Der Trainer-Debütant sah „eine Leistung, die schon sehr nahe an das rankommt, was ich mir künftig vorstelle“. Vor allem das intensive Pressing und die vielen Ballgewinne gefielen dem Steirer: „Das war mutig. Leider hat es in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut funktioniert.“ Das Fazit: „Ich bin zu zwei Dritteln zufrieden. Für mehr haben die drei Punkte gefehlt. So bleibt es gefährlich für uns in der Tabelle.“