Vor dem Wiener Derby: Wie Rapid und Austria zu retten sind

Austria-Coach Manfred Schmid ist zuversichtlich, die richtige Antwort auf den neuen Mut der Hütteldorfer zu finden: "Wir orientieren uns an unseren Stärken und wollen das Derby unbedingt gewinnen." Während der Sieger zumindest nach 17 Runden einen Platz in den Top 6 sicher hat, würde es für den Verlierer schon eng werden. Noch nie seit der Ligareform 2018 haben es beide Wiener Klubs nach 22 Runden in die Meistergruppe geschafft.