Kurios: Insignia bietet 25 Mio. für Austria-Anteile - aber zu spät

Das Missverständnis Austria Wien und Insignia ist um ein Kapitel reichen. Der Standard zitierte am Donnerstag aus einem Brief der georgischen Gruppe an Klub-Präsident Frank Hensel und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Robert Zadrazil. Demnach bietet Insignia 25 Millionen Euro, um als Investor beim finanziell schwer angeschlagenen Bundesligisten einzusteigen. Der Haken daran: Die Austria hat die Suche nach einem Geldgeber schon abgeschlossen.

Laut KURIER-Informationen landete das Papier nun beim Sanierungsbeirat, der nach Durchsicht ein Urteil abgeben soll. Allerdings gab es bei der Investorensuche eine Deadline, zunächst den Freitag vergangener Woche, dann eben den vergangenen Montag.

Laut Insider-Informationen wäre das Papier aber selbst bei rechtzeitiger Abgabe nicht ausreichend gewesen, hätte der Verwaltungsrat zusätzliche Informationen einholen müssen. Daher ist davon auszugehen, dass das Angebot abgelehnt wird. Ein Mitglied des Gremiums meinte kryptisch: "Die Wege von Insignia sind unergründlich."

Pikantes Detail am Rande: Den Sanierungsbeirat hat jener AG-Vorstand Gerhard Krisch ins Leben gerufen, den Insignia am Liebsten aus dieser Position entfernen möchte. Möge man eins und eins zusammenzählen...