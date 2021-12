Feldhofers Start bei Rapid: Mehr Qualität, Optimismus und Spielzüge

Feldhofer, ein sonst in der Öffentlichkeit zurückhaltender Trainer, ist offenbar so begeistert, dass er in die Offensive geht: „Es ist alles sehr positiv. Ich habe bei uns genug Qualität gesehen, um dieses Derby zu gewinnen.“

Fraglich sei nur, ob sich Kapitän Max Hofmann nach dem positiven Corona-Test rechtzeitig freitesten kann.