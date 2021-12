Austria Wien: Auf die Investorensuche folgt das Derby gegen Rapid

Pokerface

Der Trainerwechsel bei den Grünen lässt die Violetten kalt. "Es bleiben vielleicht ein paar Fragen offen", meint Schmid in Hinblick auf die taktische Ausrichtung und die Reaktion der Spieler auf ihren neuen Vorgesetzten. "Wir haben eine Idee, wie wir auftreten wollen, und orientieren uns am eigenen Spiel." Und das muss nicht so aussehen wie in den vergangenen Wochen. "Da möchte ich nicht ins Detail gehen, aber wir haben schon auch Überlegungen in eine andere Richtung", erklärt "Pokerface" Schmid.