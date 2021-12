Feldhofer vor dem Rapid-Debüt: "Wir können das Derby an uns reißen"

Der 42-Jährige bedankt sich auch beim Verein für die reibungslose Übergabe: „Die Interimstrainer haben mit der Mannschaft viel erarbeitet. Es wäre fatal, allzu viel zu verändern. Der gesamte Verein hat mich extrem unterstützt, ich genieße jede Minute hier.“

Gartlers Steigerung

Tormann Paul Gartler berichtet von „sehr intensiven Trainingseinheiten“ und positiver Stimmung. Zu seiner eigenen Leistungssteigerung im Vergleich zu den Einsätzen im Herbst 2020 meint der Eigenbauspieler: „Ich habe im Frühjahr genau analysiert, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Ich habe jetzt mehr Erfahrung und das hilft mir sicher. Dazu gibt mir Tormanntrainer Jürgen Macho immer wieder gute Inputs.“