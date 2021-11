Warum Neo-Rapid-Trainer Feldhofer Heribert Weber nacheifern muss

Am Vormittag stand Ferdinand Feldhofer zum ersten Mal als Rapid-Trainer auf dem Platz und leitete eine Einheit bei den Hütteldorfern. Diese verlief natürlich wenig spektakulär. Erstens sind keine Zuschauer dabei, weil ein Rapid-Training kein offizieller Grund ist, im Lockdown das Zuhause zu verlassen und zweitens, weil die am Sonntag in Ried im Einsatz gewesenen Spieler nur eine Regenerationseinheit absolvieren. Nur neun Spieler waren bei der einstündigen Einheit dabei.