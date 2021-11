Jetzt ist es fix: Ferdinand Feldhofer wird Rapid-Trainer

Nach 18 Tagen ist die Trainersuche bei Rapid zu Ende. Ferdinand Feldhofer übernimmt – und damit ein Kandidat, der von Anfang an auf der Liste von Sportdirektor Zoran Barisic stand. Am Montag um 11 Uhr leitet der 42-Jährige das erste Training, seine Ära soll zumindest bis Sommer 2023 dauern. Es gibt eine Option auf Verlängerung bis 2024.

Rückkehr des Meisters von 2005

„Es fühlt sich richtig gut an, es ist eine Rückkehr in eine vertraute Umgebung. Nach intensiven Gesprächen mit den Rapid-Führungskräften war für mich sehr rasch klar, dass wir im Fußball-Denken total auf einer Wellenlänge sind“, sagt der frühere WAC-Trainer, der Montagnachmittag offiziell vorgestellt wird. Barisic sagt: „Einige Kandidaten haben in Hearings überzeugt, aber in Summe auch mich persönlich Ferdinand Feldhofer am meisten. Er zählt zu einer neuen, modernen Trainergeneration und setzt auf innovative Arbeitsmethoden.“