Rapid-Trainer: Fließender Übergang von Hofmann zu Feldhofer?

Was unbestritten ist: In Hütteldorf wurde bereits vor einem Jahr diskutiert, ob der Kader für ein aktiv ausgelegtes 4-4-2 mit Raute geeignet wäre. Dieses System spielen die Top-3 der Liga (Salzburg, Sturm, WAC). Und Feldhofer hatte in Wolfsberg damit Erfolg, wurde Dritter und stieg in der Europa League auf.

Danach begannen Streitigkeiten über die strategische Ausrichtung, die im (verlorenen) Machtkampf mit WAC-Kapitän Liendl gipfelten.