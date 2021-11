Hofmann macht bei Rapid Platz für Feldhofer: "Hat schon Spaß gemacht"

Steffen Hofmann hat sich mit einem 2:2-Remis in Ried als Interimstrainer von Rekordmeister Rapid verabschiedet. Wenige Minuten nach dem Abpfiff im Innviertel am Sonntag wurde bekannt, dass Ferdinand Feldhofer mit (heutigem) Montag die Nachfolge des am 10. November beurlaubten Dietmar Kühbauer antreten wird. Hofmann war bereits am Samstag über die Personalentscheidung in Kenntnis gesetzt worden, sein Engagement endete nun doch früher als gedacht.