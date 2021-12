Rapids 1:0 in Genk: Feldhofers “große Erleichterung”

Ein Kraftakt im vorletzten Spiel einer kräfteraubenden Herbstsaison hat Rapid den Verbleib im Fußball-Europacup beschert. Das 1:0 der Hütteldorfer am Donnerstag in Genk bedeutete Endrang drei in der Europa-League-Gruppe H und damit den Wechsel ins Conference-League-Sechzehntelfinale, das am 17. und 24. Februar ausgetragen wird. Rapid bestreitet das Hinspiel im eigenen Stadion, der Gegner wird am Montag bei der Auslosung in Nyon ermittelt.