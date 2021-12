1:0-Sieg in Genk: Rapid jubelt und überwintert im Europacup

Der neue Genk-Trainer Bernd Storck hatte bei seinem Debüt ordentlich umgerührt. Im Vergleich zum Last-Minute-Sieg in Hütteldorf fehlten in der Startelf gleich sechs Spieler, darunter auch Goldtorschütze Onuachu.

Ferdinand Feldhofer brachte bei seinem Europacup-Debüt für Rapid trotz des Schlüsselspiels am Sonntag in der Südstadt mit Schick nach dem Derby nur einen Neuen: Fountas war angeschlagen. Gegen die körperlich überlegenen Hausherren wurde im Zentrum mit dem Trio Knasmüllner – Ljubicic – Petrovic wie im Derby auf Technik gebaut. Anders als gegen die Austria passte auch der Start. Die Grünen waren aggressiv und offensiv. Über 60 Prozent der Zweikämpfe wurden in Hälfte eins gewonnen, oft in der gegnerischen Hälfte.