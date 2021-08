Sport oder Tierquälerei: Ist Pferdesport noch zu vertreten?

Pro

Eigentlich hat es von den olympischen Pferdesport-Bewerben sehr viele schöne Bilder gegeben. Das Gelände war für die Pferde freundlich gebaut und es gab Sicherheitshindernisse. Im Falle eines Sturzes klappen diese vorher nieder, da kann den Pferden fast nichts geschehen. Es sind dann auch wenig Stürze passiert, fast alle Teilnehmer sind gut durchgekommen, auch von Nationen, bei denen Reitsport nicht so viel zählt.

Trotzdem spricht man fast nur von den hässlichen Bildern. Doch da muss man zwischen den beiden Fällen trennen: Die Verletzung beim Pferd des Schweizer Reiters ist beim Galoppieren passiert. Das war viel Pech und hätte auch in der Koppel geschehen können. Leider kann man so ein Pferd nach so einer Verletzung nicht mehr operieren. Der Moderne Fünfkampf ist ein anderes Thema. Da treffen Reiter, die zumeist keine Profis sind, auf Pferde, die sie nicht kennen. Das kann tatsächlich problematisch sein, wie man leider gesehen hat. Dass es auch anders geht, hat der Österreicher Gustav Gustenau gezeigt, der den Parcours völlig problemlos und mit viel Klasse ganz entspannt bewältigt hat.

Pferde wie mein Fighting Line sind genauso Sportler wie Menschen. Er freut sich auf den Bewerb, steht in der Startbox und will loslegen. Ohne diesen Rummel ist ihm fad. Er liebt den Wettkampf, sonst würde er es auch auf diesem höchsten Niveau nicht tun. Ich arbeite mit ihm seit 2015 zusammen, habe viele vertrauensbildende Maßnahmen gemacht, habe eine Verbindung zu ihm aufgebaut und wir sind zu einem Team verschmolzen. Nur so kommt man an die Spitze, niemals mit Schlägen. Das würde mir nie in den Sinn kommen.

Ich war vor dem Flug nach Tokio nervöser als mein Pferd. Ich war beim Verladen dabei, im Flugzeug haben die Pferde mehr Platz als im Anhänger. Zudem landen und starten diese Transporter extra flach. Fighting Line hat sich richtig entspannt und während des Fluges schön dösen können.

Lea Siegl, 22, nahm mit Fighting Line an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Das Duo belegte im Vielseitigkeitsreiten Rang 15.