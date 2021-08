Nach Olympia-Drama: "Moderner Fünfkampf ist nicht mehr zeitgemäß"

Was unterscheidet die Arbeit, die Sie hier bei den Lipizzanern machen, vom Dressursport?

Die Hofreitschule ist die älteste Reitinstitution der Welt. Der Dressursport wurde daran angelehnt. Was bei uns dazukommt, sind "die Schulen über der Erde" – die Schulsprünge wie die Kapriole oder die Levade.

Manche meinen, ohne Zwang geht im Dressursport gar nichts.

Alles, was Sie bei uns sehen, ist davon übernommen worden, was uns Pferde in der freien Natur gezeigt haben. Wenn Sie über Koppeln spazieren, können Sie Pferde sehen, die sich auf die Hinterbeine stellen und aufeinander zuspringen, als würden sie zu tanzen beginnen. Was wir bei den Lipizzanern machen, ist eine Art Gymnastik, die einen bestimmten Muskelaufbau fördert, der diese Sprünge unterstützt.