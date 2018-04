Berben bis Böhmermann: Stars statt Skandale bei der ROMY 2018

Prolls männliches Pendant in derselben Kategorie ist Elyas M’Barek, der die ROMY seiner Mutter widmete. Was beide eint? Ein englisches Schimpfwort im Filmtitel: „Anna Fucking Molnar“ und „Fack ju Göhte 3“ wären im prüden Amerika so wahrscheinlich nicht so einfach zum Erfolg geworden.

Verlässlich vornehmer gibt es die Preisträgerin des Abends: Die große Iris Berben durfte die höchstverdiente Platin-ROMY für ihr umfangreiches Lebenswerk entgegennehmen. Auch sie hat vom Verhältnis der Geschlechter im Showgeschäft Einiges zu erzählen, etwa, wie schwer es ist, mit steigender Lebenserfahrung als Frau noch für Hauptrollen besetzt zu werden – bei Männern ist das ja traditionell anders.

ROMY: Alle Kleider der glamourösen Galanacht