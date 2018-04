Jan Böhmermann: "Die Burka trage ich drunter"

Er hat seine "deutschen Volksgenossinnen und Volksgenossen" aufgerufen unter dem Motto "Holen wir uns Österreich zurück" für ihn abzustimmen und kündigte an, in einer Glitzerburka zu erscheinen. Jan Böhmermann hat nichts unversucht gelassen, um in der Kategorie Unterhaltung eine ROMY abzustauben. Am roten Teppich gewährte er uns ein Interview.