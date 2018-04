ROMY 2018: Wer gewinnt die begehrtesten Publikumspreise?

vor 20min

Die Gala vor der Gala

Während der ROMY-Gala werden nicht nur die Publikumspreise in sechs Kategorien präsentiert, sondern auch die ROMY-Akademiepreise. Sie wurden bereits am Donnerstag in einer kleineren Gala an jene verliehen, die hinter der Kamera stehen und Filme, Serien und Dokus erst möglich machen. (tem)