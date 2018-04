Die Gewinner der Akademie-Romy 2018

Details zu den Gewinnern:

Beste Programmidee

Inga Leschek ( RTL), Markus Breitenecker (Puls4): "Ninja Warrior"

Dem martialischen Titel zum Trotz bietet diese Show beste Unterhaltung. Der Kampf der Sportlerinnen und Sportler gegen die Zeit und die oftmals vom Misserfolg gekrönten Versuche, die unüberwindlich wirkenden Hindernisse korrekt zu nehmen, fesselten die Zuschauer – im Sommer bei RTL, im Herbst beim österreichischen Puls4. Deshalb erhalten beide Sender eine goldene Statuette. Und Kandidaten wie dem Investor Michael Altrichter zeigte es, dass Scheitern stärker macht. Ein Hindernisparcours als Weg zur Selbsterkenntnis.

Beste Regie Kino-Film

Lars Montag: "Einsamkeit und Sex und Liebe"

Ein Schuhdiebstahl im Zug gibt in Lars Montags Kinofilm-Debüt "Einsamkeit und Sex und Liebe" nach Helmut Kraussers Bestseller den Startschuss für einen turbulenten, schwarzhumorigen Beziehungsreigen. Ein Kaleidoskop schräger Persönlichkeiten arbeitet sich am großstädtischen Liebesleben ab. Montag dirigiert dabei ein großartiges Ensemble (u.a. Maria Hofstätter) durch die Irrungen und Wirrungen "mit Gefühl für Tempo und Langsamkeit" und eingebettet in eine "bis ins Detail durchkomponierte Bildsprache", wie Laudator Gregor Bloéb formulierte.

Beste Bildgestaltung Kino-Film

Christian Berger: "Happy End"

Schauspieler Sabin Tambrea sagte: "Es gibt wenige Menschen in diesem Bereich, die eine derart stilprägende Arbeit geleistet haben ...Seine Bildgewalt gepaart mit der Regie Michael Hanekes hat eine ikonische Wirkung im europäischen Kino." Bei Christian Berger steht der Name für eine besondere Technik und international angesehene Qualität der Bildgestaltung, Die gab es auch in Hanekes jüngstem Film "Happy End" zu erleben. Und so kommt zu den vielen Auszeichnungen, die er schon zwischen L.A., Cannes und Wien erhalten hat, eine ROMY dazu.

Bestes Buch Kino-Film

Aleksandar Petrovic, Faris Rahoma, Arman T. Riahi: "Die Migrantigen"

Benny und Marko (Faris Rahoma, Aleksandar Petrovic) sind zwei Freunde mit, wie es heißt, Migrationshintergrund. Obwohl tatsächlich Bobos, geben sie für eine TV-Reihe kleinkriminelle, abgebrühte Migranten. Die Fake-Geschichte, die alle Vorurteile bedient, wird zum großen Erfolg – bis sie kippt. „Die Migrantigen“, unter der Regie von Arman T. Riahi, machte „aus dem Angstthema der Rechten und des Boulevards eine Komödie. Das verlangt Können und Mut“, meinte Laudator Andreas Kiendl. Und eine ROMY.

Beste/r Produzent/in Kino-Film

Thomas Hroch, Gerald Podgornik, Arnold Heslenfeld: "Arthur & Claire"

Ganz oft, sagte Laudatorin und Schauspielerin Anja Knauer, scheitern großartige Projekte an den berühmten Zu-Argumenten: zu schwierig, zu teuer, zu schräg. Das hätte auch "Arthur & Claire" so ergehen können. Zwölf Finanzierungs- und 14 Projektpartnern in den Niederlanden, Deutschland und Österreich mussten von der Mona Film unter einen Hut gebracht werden, damit dieser Klasse-Film entstehen konnte. Und mit Josef Hader und Hannah Hoekstra wurde er zum Kino-Dauerläufer. Das ist mehr als ROMY-würdig.

Beste Kino-Doku

Michael Kitzberger, Wolfgang Widerhofer: "Die Zukunft ist besser als ihr Ruf"

"Die Welt steht nicht mehr lange" ist ein geflügeltes Wort. Krisen, Katastrophen und Kriege beherrschen die Nachrichten. Da ist "Pessimismus einfach und mag auch modern sein. Wer jedoch diesen Film sieht, tut sich schwer damit." Damit stellt Elisabeth Auer, Chefin von Dienst der KURIER News bei SchauTV, dieser Kino-Doku das beste Zeugnis aus. Hier geht es um Menschen, die etwas bewegen und damit der Resignation entgegentreten. Und um Regisseure und Produzenten, die dafür das Kino zur Plattform machen.

Beste Regie TV-Film

Volker Schlöndorff: "Der namenlose Tag"

Er ist Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor und ein Gigant des deutschsprachigen wie internationalen Films. Mit "Der namenlose Tag" schloss Volker Schlöndorff die wohl letzte kleine Lücke in seiner beruflichen Vita: die Regie bei einem TV-Krimi. Wobei die Einschränkung gilt: Es ist ein etwas anderer Krimi, was auch der von ihm selbst bearbeiteten Vorlage von Friedrich Ani geschuldet ist. Dunkler, tiefergehend und sehr viel langsamer, als die TV-Konvention heute vorsieht, steht am Ende ein bemerkenswerter Film eines bemerkenswerten Filmkünstlers.

Beste Bildgestaltung TV-Film

Tomas Erhart: "Der namenlose Tag"

Burg-Mimin und Laudatorin Petra Morzé brachte es auf den Punkt: "Schweigen kann man per Definition nur schwer in Worte fassen, aber sehr gut in Bilder. Wenn man’s kann." Dass es Tomas Erhart kann, hat er schon oft bewiesen, das zeigt sich in vielen Auszeichnungen – und nun auch mit einer ROMY. In "Der namenlose Tag" macht Erhart die innere Zerrissenheit des Kommissars sichtbar. Er spielt mit allen erdenklichen Dunkeltönen und fesselt mit langen, stillen, für sich sprechenden Einstellungen, die den Zuseher einfach nicht loslassen.

Beste/r Produzent/in TV- Film

Benjamin Benedict, Markus Brunnemann, Nico Hofmann und Sebastian Werninger, Producerin Henriette Lippold: "Charité"

Es ist wortwörtlich zu nehmen und auch angebracht: Chirurg Dr. Peter Jiru sang ein Loblied auf dieses Serienevent, das in Deutschland und Österreich die Zuseher fesselte: "Charité", übrigens von ROMY-Preisträgerin Dorothee Schön (siehe rechts) geschrieben. Diese Krankenhaus-Serie vereint Spannung, Fiktion, reales Leben zur Kaiserzeit und Wissenschaft, komprimiert und doch von erstaunlicher Authentizität. "Charité" ist wie eine Medizin, die wirkt und schmeckt.

Bestes Buch TV-Film

Dorothee Schön: "Kästner und der kleine Dienstag"

Erich Kästner schrieb: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." Dorothee Schön hat dies mit ihrer Geschichte über die historisch verbriefte Freundschaft zwischen dem großen Literaten und Dichter Kästner und seinem kleinen, größten Fan während der Nazi-Zeit getan. Nicht nur in qualitativer Hinsicht. Schön hat, von Regisseur Wolfgang Murnberger bestens umgesetzt, die Fallstricke eines Biopics gekonnt ausgelassen, sich die bedrückende Historie zum Werkzeug gemacht und die Ambivalenz des großen Kästner erhalten. Eine hoch verdiente ROMY.

Beste TV-Doku

Walter Köhler: "Das Gesetz der Löwen"

Sieben Jahre war Regisseur und Kameramann Owen Prümm im Ruaha-Nationalpark und drehte 300 Stunden Rohmaterial. Elf Monate dauerte es, bis etwas Sendefertiges vorlag. Eine lange Zeit, die andere zweifeln hätte lassen. Walter Köhler, Chef der Terra Mater, nicht. Und so konnte etwas entstehen, das ungewöhnlich in der Art und neu in der Erzählform ist.

Beste TV-Serie

Niklas Hoffmann, Boris Kunz, Florian Kamhuber: "Hindafing"

"Hindafing" ist eine schon sehr spezielle Heimat-Serie mit einem korrumpierbaren Bürgermeister (Maximilian Brückner), einer abgewirtschafteten Gemeinde, mit Erpressung und Drogen und viel bayerischem Amigo. Absurd, schwarzhumorig und unkorrekt geht es zu in dem Mikroskosmos, wo viele Provinz-Klischees (und mehr) freudig in die Luft gejagt werden. "Ein echtes Meisterwerk", lobte Laudator und Schauspieler Helmfried von Lüttichau. Zu sehen war die NeueSuper-Produktion im Bayerischen Fernsehen ( BR) – früher hätt’s das alles nicht gegeben …