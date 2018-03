Platin-ROMY der Akademie an Christian Kolonovits

Sind die Zeiten für die neuen Bands schwieriger?

Nicht schwieriger, nur anders. Wer unabhängig denkt, liegt richtig. Es gibt heute Bands, die ohne große Budgets, eigenverantwortlich wunderbare Produktionen machen. Man braucht auch keine großen Plattenverträge mehr, um teure Studiozeit zu finanzieren. Jeder hat heute das gleiche Setup, den gleichen Computer und die gleiche Software. Es kommt nur noch drauf an, was man daraus macht. Das finde ich großartig.

Die 90er und frühen 00er Jahre waren für die österreichische Popmusik dürr, fast eine Wüste.

Absolut dürr! Das war die Zeit, in der ich mich bewusst oder unbewusst aus der Popmusik absentierte und mich noch mehr auf symphonische Arbeiten konzentrierte. 1996 begann ich an „Christmas in Vienna“ zu schreiben, was zu einer Zusammenarbeit mit Carreras, Domingo und Pavarotti führte. Auch das war wieder so ein Flash, in den ich völlig unbedarft hineingeschlittert bin: Der ursprüngliche Arrangeur von „Christmas in Vienna“, der große Lalo Schifrin, hatte wieder einmal keine Zeit. So schlugen mich die Wiener Symphoniker vor. Kurz darauf rief man mich aus New York an. Herr Domingo würde mich gerne kennenlernen und ich solle ein neues Arrangement mitbringen. Eine Concorde brachte mich von Paris nach New York. Im Sonybuilding warteten schon Domingo und Michael Bolton, die beide beim Konzert singen sollten. Man bat mich, am Steinway Platz zu nehmen, um meine Ideen vorzutragen. Bald saß Domingo neben mir am Klavier, wir spielten vierhändig und er sang mir mit seinem unverkennbaren Tenor in’s rechte Ohr. Er stand dann auf und sagte in Richtung seines Managers: „He’s got the job“. Und eine nächste spannende Dekade begann.

Auch mit Musiktheater.

Ja. In den späten 90er Jahren begann ich Musical zu dirigieren und zu arrangieren, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. So bin ich langsam in die Musiktheater-Arbeit hi neingewachsen. In den Nuller-Jahren entstanden Stücke wie „Die Weberischen“ und „Woyzeck und die Tigerlillies“, die ich musikalisch begleitete. Bei den „Weberischen“ lernte ich Robert Meyer, den neuen Direktor der Volksoper, kennen, dem ich meine Kinderoper „Antonia und der Reißteufel“ vorschlug. Er nahm an und wir hatten unseren ersten gemeinsamen Megaerfolg. Gleichzeitig bat mich Carreras, für ihn eine Oper zu schreiben. Für den großen Carreras zu schreiben war wie ein Ritterschlag. Die Uraufführung von „El Juez“ in Bilbao – ein unvergessliches Erlebnis. Natürlich arbeite ich weiter an spannenden Plattenprojekten, aber der Suchtfaktor Musiktheater ist ziemlich heftig, – die Entwöhnungschancen gering. Erst gerade ging die zweite Spielzeit meiner BaRock Oper „Vivaldi – die fünfte Jahreszeit“ zu Ende. Die Auslastung war 97,6%. Ist das nicht geil! Ich glaube ich werde weitermachen, solange es Spaß macht. Ich hab es ihm ja versprochen, meinem Onkel, – vor 60 Jahren in Rom.