Nackt im Urlaub: FKK vor allem bei Deutschen immer beliebter

Mit der Frage, warum textilfreier Urlauber immer beliebter wird, hat sich das Urlaubsportal weg.de beschäftigt und eine Studie in Auftrag gegeben. So wurden in den Jahren 2016 und 2019 jeweils 5.000 Personen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien vom Marktforschungsinstitut OnePoll befragt. Das sind die Ergebnisse:

Auf an den FKK-Strand

Geht es nach den Befragten der Studie, dürfte es diesen Sommer an Nacktbadestränden voll werden: Während vor drei Jahren nur knapp ein Drittel der Deutschen (32 Prozent) sich vorstellen konnten, einen FKK-Strand zu besuchen, sind es 2019 bereits 49 Prozent. 60 Prozent der Männer sind der Freizügigkeit im Urlaub aufgeschlossen. Dem gegenüber stehen Frauen mit 38 Prozent.