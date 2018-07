Immer mehr FKK-Fans in Frankreich

"Ich mag das Wohlwollen der Naturisten und ihre Einfachheit in gesundem Einklang mit der Natur". So und ähnlich urteilten viele der befragten Gäste über einen FKK-Urlaub in Frankreich mit France 4 Naturisme. Der französische Marktführer für Nudisten-Campingdörfer hatte Anfang 2018 eine Studie zur Bedeutung von Naturismus-Urlaub durchgeführt. 5400 Gäste der Urlaubsaisons 2016 und 2017 äußerten sich über ihr Urlaubserlebnis.