Vögel in Gefahr: Belgischer Strand für Nudisten gesperrt

Westende ist ein an der belgischen Küste gelegener Badeort. Er verfügt über einen breiten, neun Kilometer langen Sandstrand. Für Nudisten wird dieser allerdings nicht geöffnet, wie die lokale Tierschutzbehörde jetzt erwirkt hat. Zuvor hatte der belgische Freikörperkulturverband einen Antrag gestellt, einen Teil des Strandabschnitts in eine FKK-Zone umzuwandeln. Das berichtet der Guardian.

Vogelschutz

Der Antrag wurde nun von der Stadtverwaltung zurückgewiesen, da Tierschützer die Befürchtung äußerten, die "Nebenaktivitäten" der Nacktbader könnten eine seltene Lerchenart aus der Region vertreiben. Mit "Nebenaktivitäten" sind sexuelle Aktivitäten gemeint, die in den nahegelegenen Sanddünen stattfinden und die Haubenlerche stören könnten. Die Haubenlerche, auch Galerida cristata genannt, ist eine Vogelart aus der Familie der Lerchen. Ihr Bestand in Westeuropa ist hochgradig gefährdet.

Die Flemish Agency for Nature and Woodland hatte den für die Region zuständigen Umweltminister informiert, dass die unauffällig gefärbte Lerche mit Federhaube auf dem Kopf durch die Geräusche alarmiert und zum Flüchten animiert werden könnte. Außerdem befürchtete man, dass die Dünen selbst Schaden nehmen könnten, wie es in dem Antrag der Organisation laut Guardian heißt.