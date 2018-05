Pariser Museum öffnete Pforten für Nudisten

Großer Andrang

Die FKK-Tour hatte das Museum bereits Anfang April angekündigt. Die Teilnehmerliste sei sofort voll gewesen, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Pariser Naturistenvereins (ANP), Cedric Amato, der Zeitung Le Parisien damals: "Die 161 Plätze hatten innerhalb eines Vormittags Abnehmer gefunden, wie für ein Madonna-Konzert." Auf der Facebook-Seite des Vereins, der den Besuch organisiert hat, hatten sich mehr als 28.000 Menschen für die Veranstaltung interessiert. "Nudismus zu praktizieren ist eine Notwendigkeit in unserer Gesellschaft, vor allem in urbanen Gegenden", hieß es in der Ankündigung des Events.