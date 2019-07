FKK in Frankreich: Die schönsten Camping-Plätze

Nudistencamping an der Côte d´Azur

Der „Camping Domaine de la Sablière“ liegt eingebettet in den grünen Hügeln des Hinterlandes der Côte d´Azur. Mitten in der Provence – mit einer einzigartigen Aussicht ins Grüne – liegt der reine Nudisten-Campingplatz. Urlauber haben die Wahl zwischen drei terrassenförmig angelegten Pools. An kühleren Tagen ziehen sich Schwimmer in den überdachten und beheizten Bereich des Pools zurück. Wer lieber in der Natur baden möchte, nutzt den FKK-Strand des Flüsschens Céze. Abenteuerlustige erkunden die Umgebung von Camping Domaine de la Sablière und entdecken bei einem Tagesausflug Avignon oder Vallon-Pont-d´Arc. Für Abkühlung sorgt ein Sprung in die Ardeche