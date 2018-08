Von Poser bis Plauderer - eine FKK-Typologie

Der Sportler

Wie der Poser zeigt auch der Sportler gerne Muskeln. Er präsentiert diese allerdings nicht liegend in der Sonne, sondern in Bewegung. Ob Beachvolleyball, Badminton oder Fußball am Strand – er ist dabei. Im Team oder allein möchte der Sportler Ausdauer demonstrieren und nimmt dabei einen hochroten Kopf und glänzende Haut nur allzu gerne in Kauf. Er beherrscht es wie kein zweiter, sich passioniert in den Sand zu werfen, um bloß keinen Punkt zu verschenken. Im Urlaub geht es schließlich nicht nur um das Nacktsein, sondern auch darum, sich auszupowern und fit zu halten. Textilfrei hin oder her: Da der Sportler um die Gefahren eines Sonnenstichs weiß, ist eine Kopfbedeckung selbstverständlich Teil seines Adamskostüms.