Korsika: Die schöne Insel und das Mehr

"Inge, wink’ für mich mit“, schreit die Dame von der linken Busseite hinüber zu ihrer Freundin. Inge tut wie geheißen und lässt bei der Verabschiedung vom Klub-Personal die Hände rotieren wie ein Flugzeug-Propeller. Scheiden tut eben weh im Feriendorf „Zum störrischen Esel“ im Nordwesten von Korsika, unweit von Calvi. Weil Besucher wie Inge voll auf ihre Kosten kommen.

„Wir bieten ein Nischenprodukt an. Wer mit einer Hotel- oder Luxus-Erwartung kommt, wird enttäuscht“, erklärt der Stockerauer Wolfgang Auer, zuständig für das Personal und seit insgesamt neun Jahren der Insel Korsika verfallen. Der „Esel“ sei eben seit vielen Jahren ein Erfolgsmodell. In der Vor- und Nachsaison kommt betagtes Publikum, im Hochsommer sind es viele Familien, die Unterkunft begehren. Fast ausschließlich sind sie aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Man spricht Deutsch. Das gilt nicht nur für die Gäste, sondern auch für das Personal.

Gegen den Trend

Den Charme des Alpinvereins hat man sich auch nach 59 Jahren noch erhalten. Die Bungalows sind einfach bis spartanisch gehalten, bewusst setzt man gegen den Trend (weder TV noch Internet am Zimmer) und vielmehr auf ein Beisammensein im Feriendorf. Und auf Kulinarik mit der „Neuverpflichtung“ von Sternekoch Reinhold Thalhammer, der schon am Arlberg und in der Formel 1 aufgetischt hat. Zufriedenheit geht eben durch den Magen.

Die deutschsprachigen Urlauber verlassen ihren „Stützpunkt“ vorwiegend für Wanderungen und Bergtouren. Die „Insel der Schönheit“ hat eine atemberaubende Vielfalt anzubieten, kulinarisch, landschaftlich und geschichtlich. Pasquale Paoli, korsischer Revolutionär und Widerstandskämpfer, wird heute noch viel mehr verehrt als Napoleon Bonaparte, den man nur in dessen Geburtsstadt Ajaccio besonders gern hat – weil man ihn dort lukrativ vermarkten kann. Korsika wollte stets Unabhängigkeit von Genua und letztlich kam doch ein Korse und eroberte die Insel – allerdings für Frankreich. C’ est la vie.