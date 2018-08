Kugelzelt im Schwarzwald: Sterndlschauen unter der Daunendecke

Als die Dunkelheit mich endgültig umfängt, fühlt es sich so an, als ob ich unter freiem Himmel liegen würde: Der Sternenhimmel leuchtet so hell, wie man es als Städter nur selten erlebt – hier im Schwarzwald, im südwestlichsten Eck Deutschlands, ist Lichtverschmutzung ein Fremdwort.

Doch das Gefühl trügt. Ich bin nicht im Freien, sondern in einem transparenten Luxus-Zelt: Im Bubble-Tent wohne ich quasi wie in einem richtigen Zimmer – inklusive Bett samt Daunendecke und Nachtkasterl. Der ideale Platz, um es sich bequem zu machen und in den Himmel zu schauen. Solange es dämmert, ist das durchsichtige Zeltdach noch zu sehen. Ich genieße die Stille: Zu hören ist nur das Rauschen des angrenzenden Waldes. Die einzigen Tiere, die zu sehen sind, sind vorbeifliegende Fledermäuse.