Leben in der Blase – hier ist es möglich

Auch außerhalb des Schwarzwaldes (der KURIER berichtete) gibt es einige Möglichkeiten, in der „Bubble“ zu schlafen. Der KURIER zeigt fünf durchsichtige Zelte in Europa.

Nordirland/GB

Im Ferienresort Finn Lough am Lower Lough Erne in einem Waldgebiet gibt es neben Cottages, Lodges und Suiten auch „Bubble Domes“. Die 14 Blasen wurden extra angefertigt und gleichen eher einem Designhotel-Zimmer denn einem Glamping-Zelt. Die 180-Grad-transparenten Wände geben einen schönen Blick auf die umliegende Natur frei, das Badezimmer ist in der Bubble und im Resort befindet sich neben einem prämierten Restaurant auch ein Wellnessbereich. ÜN/F ab 275 €/Zelt. www.domes.io/experience/finn-lough-resort-spa