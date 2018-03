Camping-Boom hält auch in Österreich an

Die Ankünfte inländischer Camper haben im Vorjahr um vier Prozent auf rund 380.000 zugelegt, ihre Übernachtungen steigen um fast neun Prozent auf über 1,5 Millionen. "Viele Betreiber haben in letzter Zeit massiv in die eigene Infrastruktur investiert. Das schlägt sich nun auch in der Nächtigungsstatistik nieder", so Daniel Kunc vom ÖCC am Donnerstag in einer Aussendung. Auch die Flexibilität und Nähe zur Natur würden Urlauber überzeugen.