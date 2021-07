Turin - nicht nur für Fußball-Fans

Ronaldo gilt ja als Asket. Da werden ihm die Edelclubs und das turbulente Nightlife aus Madrid kaum fehlen, denn beides ist in Turin Mangelware. Aber vielleicht lernt er nun in Turin, was beste Küche bedeutet? Zum Beispiel im typisch piemontesischen „ Monferrato“ oder ganz edel im „La Smarrita“, und zwar ohne zwischen Antipasti und Dolce fünfmal von der Sportpresse behelligt zu werden. Die Tifosi sind zwar fußballverrückt, aber noch heiliger ist es, dass jeder ungestört essen darf, egal wie man heißt oder wer man ist. Das gilt für die Juve-Fußballer wie für den Agnelli-Clan, also die Fiat-Besitzer. Mehr Prominenz gibt es nicht in der ehemaligen Olympiastadt.

Alle wichtigen Wege führen in Turin entweder ins Stadio delle Alpi, in gute Ristorante oder aber auf die Piazza Castello. Der Platz, wo die Herrscher Savoyens ihr Schloss erbauten und von wo sie im Rastersystem eine ideale Stadt anlegen wollten. Die schnurgeraden, rechtwinklig angelegten Straßenzüge prägen bis heute das Bild Turins. Doch der Platz zeigt noch ein weiteres Merkmal der Gerade-Mal-Millionenstadt: üppiges Barock. Das prachtvolle Zentrum Turins gilt schließlich als einer der schönsten Plätze Italiens – und das soll was heißen. Herrliche Barockpaläste umrahmen ihn: Palazzo Reale, Regio-Operntheater, königliche Bibliothek und der Palazzo Madama, das Schloss des Königshauses von Savoyen.