Wagrain: Von Lindwürmern, neuen Seen und einer Olympiasiegerin

Wagrain-Kleinarl ist nicht nur ein Paradies für Wanderer, auch Radfreunde werden bestens bedient. Neuerdings immer mehr per E-Bike – und daher immer höher die Berge hinauf. Auch wir schwingen uns auf die trittkraftunterstützen Drahtgämsen und „fliegen“ nahezu auf die Kurzeggalm (1709 Meter). Doch wir müssen uns keineswegs wegen der E-Kraft genieren, denn knapp hinter uns kommt keine Geringere als Annemarie Moser-Pröll angeradelt: Mehrfache Ski-Weltcup- und Olympia-Siegerin in Lake Placid (USA, 1980). Ebenfalls am E-Bike. Bis 2008 betrieb die gebürtige Kleinarlerin ein Kaffeehaus im Ort, heute ist sie viel in der Natur unterwegs. Die Chance, sie am Berg zu treffen, ist hoch. Nach freundlichem Gruß steigt Annemarie vom Fahrrad, setzt sich auf den Rand des Brunntrogs, schaut zufrieden in die Ferne und möchte am liebsten die Welt – ihre Heimat – umarmen. Begeistert ruft sie: „Na bitte, schau dir das an: Ist das nicht schön?“ Ja, ist es!

Info

Anreise Bahn: Mit dem Railjet bis Salzburg, Regional Express nach St. Johann im Pongau, Bus 530 nach Kleinarl (www.oebb.at).

– Auto: A10 Tauernautobahn Abfahrt Flachau, über die B 163 und Wagrain ins KleinarltInfoal.