Bella Italia: Die schönsten Insider-Tipps

Wenn der Aperol mit Oliven und kleinen Häppchen serviert wird, die Sprache einer lebensbejahenden Melodie gleicht und „Dolce far niente“ das Gesetz der Stunde ist, dann ist man in Italien. Doch kaum ein anderes Land entlang der Mittelmeerküste vermag mit einer solchen Vielfalt an historischen Schätzen, unbändiger Lebenslust und eindrucksvoller Natur zu begeistern. Ob Wellness- oder Aktivurlaub, Rekreation oder kulturelle Mission - dieser Ratgeber führt an die schönsten Orte Italiens und verrät den ein oder anderen Insider-Tipp für unvergessliche Erinnerungsmomente.