Von Turin bis Tivoli: 5 der schönsten Gärten Italiens

Renaissance-Prunkstück Villa d’Este

In Tivoli, nur wenige Kilometer von Rom entfernt, thront die Villa d’Este in beeindruckender Pracht. Ihr zugehöriger Garten zählt zu den drei berühmtesten des Latiums. Namensgeber Kardinal Ippolito d’Este setzte in der Mitte des 16. Jahrhunderts alles daran, Papst zu werden - schaffte es jedoch nur zum Statthalter auf Lebenszeit. Sein Manifest erfreut Besucher*innen Tivolis dafür bis heute: Er gab den Bau der Villa, in Anlehnung an den Glanz des französischen und römischen Hofs, in Auftrag und ließ ein wahrhaftiges Paradies mit Brunnen, Grotten und Wasserspielen entstehen. Besonders opulent: Der Ovato-Brunnen, der die drei Flüsse darstellt, die den Monti Tiburtini entspringen.