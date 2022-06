Inseljuwele Italiens: Vom Toskanischen Archipel bis La Maddalena

Procida: Die maritime Kulturhauptstadt

Es ist die wohl farbenprächtigste Insel Italiens, die mit vier Quadratkilometern gleichzeitig auch die kleinste des Archipels in Kampanien ist: Procida. 2022 wurde die im Golf von Neapel gelegene Insel für ihren nachhaltigen Lebensstil und für ihre Wertschätzung gegenüber der maritimen Umwelt zur italienischen Kulturhauptstadt gekürt. Als Teil des geschützten Marine Areals “Neptuns Reich” besticht sie mit reichem Unterwasserleben, das neben zahlreichen Mittelmeerfischarten am südlichsten Punkt in Punta Pizzaco breite Zonen mit Rotalgen und faszinierenden Steinkorallen beherbergt. Bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bietet der Sportclub Kayak Procida umweltfreundliche Exkursionen, um diese Naturwunder aus nächster Nähe zu bestaunen.